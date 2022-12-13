Зеленский признал, что российские силы "продвигаются на востоке"

Глава Украины рассказал о боях на Донбассе.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы России продвигаются на восточном направлении региона боевых действий. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире британского телеканала Sky News. Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил о том, что вооруженные подразделения ЧВК "Вагнер" продвигаются к городу Артемовску. В настоящее время сражения двигаются к окраинам населенного пункта, а также в тех кварталах, которые еще недавно удерживались противником.

На востоке они продвигаются. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Артемовск (украинское название Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, расположенной к северу от крупного города Горловка. Этот пункт считается значимым транспортным узлом для снабжения ВСУ на Донбассе. Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин упоминал о том, что цель освобождения Артемовска - препятствие наступательным действиям противника по любому направлению.

Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву.

Фото и видео: YouTube / Sky News