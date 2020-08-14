МИД Украины ведет переговоры по освобождению Романа Шишко.

Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия освободила троих задержанных украинцев. Об этом президент страны написал в собственном Telegram-аккаунте. По словам политика, Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина вышли на свободу утром 14 августа. Ранее их поймали во время акций протеста, проходивших в республике после президентских выборов.

Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены Васильев, Реуцкий и Алешина...Сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства отметил, что Шишко находится в следственном изоляторе города Брест.

Напомним, что все украинцы задержаны полицией Белоруссии 12 августа. По словам Владимира Зеленского, все граждане не нарушали никаких законов республики. Они находились на месте протестов ради получения достоверной информации о происходящем.

Зеленский инициировал выход Украины из Антитеррористического центра СНГ.

Видео: Youtube / NEWSONE