Проект документа зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Владимир Зеленский инициировал выход Украины из Антитеррористического центра СНГ. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады страны. В местном парламенте зарегистрирован закон о выходе государства из международного соглашения.

Отметим, что президент Украины надеется на выход страны "из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников СНГ", а также протокола, который утверждает организацию и проведение совместных мероприятий в рамках антитеррористической деятельности.

Напомним, что Антитеррористический центр СНГ создан 21 июня 2000 года. Документ подписали представители Совета глав государств содружества.

Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України