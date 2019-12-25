Договор был подписан сторонами в 2012 году.

Украина расторгнет меморандум с Россией о борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте местного кабинета министров. Чиновники указали, что соответствующий указ подписал президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что меморандум о сотрудничестве по борьбе с терроризмом стороны заключили в 2012 году. Его прекращение позволит Киеву создать дополнительные правовые и политические основания для защиты собственных интересов. В документе указано, что это необходимо "в условиях вооруженной агрессии со стороны РФ".

Напомним, что Украина также вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

Зеленский оценил ущерб от лесных пожаров в Луганской области.