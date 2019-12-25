За пять лет Киев вышел из 19 соглашений стран СНГ.

Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке. Об этом сообщили журналисты из местного издания "Страна.ua". Они подчеркнули, что президент страны Владимир Зеленский подписал указ об отказе участия в Соглашении о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки.

Глава государства поручил главе МИД Украины информировать исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из договора. В тексте документа указывается, что ранее подобное соглашение о финансовой разведке было достигнуто сторонами 5 декабря 2012 года в Ашхабаде.

Напомним, что с января 2014 года по июль 2019 года Киев вышел из 19 соглашений СНГ.

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