Президент страны анонсировал вопросы, на которые должно будет ответить население.

Владимир Зеленский задаст украинцам "пять важных вопросов". Президент страны анонсировал данное событие в рамках видеообращения, которое транслировал местный телеканал "Украина 24". Политик призвал население страны прийти на выборы, намеченные на 25 октября. Известно, что голосование не состоится на территории ДНР и ЛНР. Согласно постановлению там выборы пройдут после выводе всех вооруженных формирований, а также передачи контроля за регионом Киеву.

Я обращаюсь именно к тебе. Помнишь, как мы вместе писали мою предвыборную программу, чтобы воплощать то, что действительно нужно именно тебе, каждому гражданину Украины. Это была демоверсия народовластия, а его реальное введение стало нашей с тобой целью Владимир Зеленский, президент Украины

Политик уточнил, что сейчас украинский парламент готовится закрепить этот механизм на законодательном уровне. Для этого требуется согласие народа и его поддержка.

Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента.

Видео: YouTube / Україна 24