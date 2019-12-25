Украина поможет Евросоюзу с вакциной от коронавируса

Глава Украины рассказал о том, что делегация Киева хочет обсудить с представителями ЕС.

Украина собралась помочь Евросоюзу с вакциной от коронавируса. Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью для издания Politico Europe. По словам политика, Киев поднимает тему изготовления лекарства от COVID-19 на саммите "Украина – Европейский союз". Мероприятие пройдет в Брюсселе 6 октября. Киев намерен помочь ЕС в массовом производстве препарата, так как сам в нем нуждается.

Мы подготовлены. У нас есть предприятия, которые готовы помогать, когда нам передадут вакцины Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заметил, что основным вопросом обсуждения станут санкции против России. Делегация Киева обсудит с членами Евросоюза возможность предоставления свободного доступа местным производителям к рынкам ЕС.

Зеленский уволил замглавы украинской делегации в Контактной группе по Донбассу.

Фото: 112 Украина