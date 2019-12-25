Президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы украинской делегации в Контактной группе по Донбассу Витольда Фокина. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента.
В сообщении указывается, что Фокин ушёл "от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя", а также районов Донецкой и Луганской областей.
Отмечается, что для Зеленского принципиально, чтобы все чиновники и люди на госслужбе в своей работе и высказываниях руководствовались национальными интересами Украины.
Ранее Зеленский заявил, что курс Украины на ЕС более актуален, чем ранее.
Фото: pixabay.com
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