Фокин ушёл "от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы украинской делегации в Контактной группе по Донбассу Витольда Фокина. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента.

В сообщении указывается, что Фокин ушёл "от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя", а также районов Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что для Зеленского принципиально, чтобы все чиновники и люди на госслужбе в своей работе и высказываниях руководствовались национальными интересами Украины.

Ранее Зеленский заявил, что курс Украины на ЕС более актуален, чем ранее.

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