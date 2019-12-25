Зеленский: курс Украины на ЕС более актуален, чем ранее

Глава Украины переговорил с членами Европарламента.

Владимир Зеленский заявил, что курс Украины на вступление в Евросоюз сейчас еще более актуален, чем ранее. Об этом президент страны заявил во время общения по видеоконференции с представителями Европарламента. Политик указал на важность поддержки Киева странами ЕС.

Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский союз еще более актуален для Украины, чем ранее Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, Украина хочет обсудить вопрос расширения доступа местных товаров ко внутреннему европейскому рынку Евросоюза, а также соглашения в сфере обновления торговой части, упрощение доступа бизнеса Украины к рынкам ЕС. Киев стремится создать международную платформу по вопросу Крыма, а также создания мемориального комплекса-музея на тему Холокоста, который бы финансировался за счет ЕС.

Посольство Украины возмутилось материалом "Би-би-си" о крушении Ан-26.

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