Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

В перечень попали 24 юридических и физических лица.

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение местного Совета национальной безопасности и обороны об антироссийских санкциях. В перечень попали несколько юридических лиц (компаний) и физические лица. В общей сложности там заявлено 24 пункта. В реестре оказались в том числе такие предприятия как "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", АО "Страховая бизнес группа".

В санкционном списке оказались и государственное автономное учреждение Севастополя "Центр развития туризма", фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие", "Управление ведомственной охраны Минтранса РФ", "Трансстрой".

По версии Киева, указанные лица связаны с незаконной постройкой и эксплуатацией на территории Крыма и акватории Керченского пролива железнодорожной части транспортного перехода. Эта деятельность якобы принесла вред для национального наследия региона.

Зеленский рассказал о способности России справиться с новыми санкциями США.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official