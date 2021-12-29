Зеленский рассказал о способности России справиться с новыми санкциями США

The Washington Post взял интервью у украинского президента.

Президент Украины заявил о том, что Россия может спокойно пережить новые американские санкции, поэтому он призывает Вашингтон вводить их уже сейчас. Такую позицию официальный представитель Киева высказал в интервью журналистам издания The Washington Post. Ранее Белый дом сообщил о готовности внедрить новые экономические ограничения в отношении Москвы из-за обострения напряженности вокруг Украины. Политик уверен, что санкции не будут иметь смысла, если РФ уже вторгнется на территорию соседнего государства.

На вас посмотрят и скажут: "Слушайте, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать, как было". Я думаю, что это неправильно. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский подчеркнул, что на данный момент не понимает, почему некоторые страны решили отказаться от упреждающих санкций против России. При этом Москва способна атаковать Украину сразу с нескольких направлений, а также нападать на экономическую систему страны. В Киеве считают, что ведется гибридная война, включающая кибератаки и энергетический кризис.

Зеленский в ходе обращения к нации призвал украинцев не паниковать.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

