Зеленский в ходе обращения к нации призвал украинцев не паниковать

Президент Украины не думает, что РФ решит напасть на страну.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, в котором призвал сограждан не паниковать и не ждать вторжения со стороны России. По мнению политика, новости о "российской угрозе" сильно преувеличены Западом. Он заметил, что информационное пространство заполнено сообщениями о том, что вооруженный конфликт с Москвой может начаться "уже завтра". Глава государства уточнил, что подобные риску существуют не первый день, поэтому не стоит доверять фейк-ньюс.

Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички. Мы обо всем знаем и ко всему готовы, но делаем все, чтобы это нам не понадобилось. Делаем все для решения дипломатическим путем. Что делать вам? Только одно — сохранять спокойствие Владимир Зеленский, президент Украины

Политик надеется на то, что после его заявления пожилые граждане страны смогут выдохнуть и успокоиться, а СМИ перестанут быть средствами массовой истерии. Зеленский напомнил украинцам о том, что власти регулярно повышают обороноспособность, а армия в ежедневном режиме готова ко всем возможным вариантам развития событий. Лидер страны призвал рассчитывать только на свои силы, несмотря на тот высокий уровень поддержки, который оказывается со стороны Запада.

Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции.

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