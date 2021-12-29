СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против РФ

Вводить санкции против России после "ее вторжения на Украину" бессмысленно, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США незамедлительно ввести санкции против России. Об этом пишет американский новостной портал Axios, ссылаясь на источник.

Зеленский считает, что вводить ограничения в отношении РФ после "ее вторжения на Украину" бессмысленно, заявил собеседник СМИ, близкий к главе государства

Президент Украины очень четко сказал: санкции в отношении "Северного потока – 2" должны быть введены сейчас. Любые условные меры против СП-2 и другие санкции не помогут", сообщил источник Axios

Он добавил, ограничения, которые будут введены в случае эскалации, "в лучшем случае нейтральны", а в худшем – "даже поощряют Путина".

Ранее на Украине заявили о "тайной договоренности" президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.

Фото: сайт президента Украины