На Украине заявили о "тайной договоренности" Путина и Байдена

Дмитрий Корнейчук считает, что Байден признал "Северный поток-2".

На Украине заявили о "тайной договоренности" российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. В эфире местного телеканала "НАШ" политолог Дмитрий Корнейчук заметил, что речь идет о соглашении, связанным с реализацией "Северного потока-2". По словам эксперта волна публикаций на Западе о готовящейся агрессии со стороны Москвы связана именно с этим фактором.

Они нам развели вот этот цирк из серии "Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить "Северный поток". Дмитрий Корнейчук, политолог

Специиалист уточнил, что украинские власти довольны текущим сценарием развития событий, поэтому они готовы "подыгрывать" российско-американским договоренностям.

Из-за простоя "Северного потока-2" могут вырасти цены на газ внутри России.

Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0