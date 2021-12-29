Из-за простоя "Северного потока-2" могут вырасти цены на газ внутри России

Произойти это может из-за потери доходов бюджета.

Эксперты заявили, что заморозка "Северного потока-2" может обернуться для России потерей доходов, а также подорожанием газа внутри страны. Это может произойти, если ситуация не изменится в течение года, сообщает "Российская газета".

Как сказал консультант VYGON Consulting Иван Тимонин, заморозка газопровода сделает наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) и развитие газохимии единственными вариантами реализации экспортного потенциала. Простой газопровода влияет в том числе на динамику развития российской СПГ-индустрии, считает эксперт.

По информации издания, только за счет нынешних льгот возможно развитие отрасли СПГ и газохимии. А снижение доходов может привести к сложностям для субсидирования более низких цен на газ внутри России.

Ранее в Кремле объяснили, почему невозможно отключить "Северный поток - 2". Дело в том, что он еще не был включен.

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