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Из-за простоя "Северного потока-2" могут вырасти цены на газ внутри России
Сегодня, 14:35
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Из-за простоя "Северного потока-2" могут вырасти цены на газ внутри России

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Произойти это может из-за потери доходов бюджета.

Эксперты заявили, что заморозка "Северного потока-2" может обернуться для России потерей доходов, а также подорожанием газа внутри страны. Это может произойти, если ситуация не изменится в течение года, сообщает "Российская газета".

Как сказал консультант VYGON Consulting Иван Тимонин, заморозка газопровода сделает наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) и развитие газохимии единственными вариантами реализации экспортного потенциала. Простой газопровода влияет в том числе на динамику развития российской СПГ-индустрии, считает эксперт.

По информации издания, только за счет нынешних льгот возможно развитие отрасли СПГ и газохимии. А снижение доходов может привести к сложностям для субсидирования более низких цен на газ внутри России. 

Ранее в Кремле объяснили, почему невозможно отключить "Северный поток - 2". Дело в том, что он еще не был включен. 

Фото: pixabay 

Теги: газопровод северный поток 2, простой северного потока 2, цены на газ внутри россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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