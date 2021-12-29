В Кремле объяснили, почему невозможно отключить "Северный поток - 2"

Задержка в запуске СП-2 негативно отражается на экономическом развитии Европы, отметил Дмитрий Песков.

Газопровод "Северный поток – 2" невозможно отключить, потому что его еще не включили. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что задержка в запуске СП-2 негативно отражается на экономическом развитии Европы и прочих участниках процесса.

"Северный поток – 2" отключить невозможно, потому что его ещё не включили <…> И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвует в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В настоящее время "Северный поток – 2" проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. 16 октября оно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии.

Ранее депутат Рады пошутил о желании ВВС Великобритании разбомбить "Северный поток - 2".

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin