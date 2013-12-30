Зеленский: военные с "Азовстали" нужны Украине живыми

Ранее около десятка автобусов с украинскими бойцами выехало с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ходе работы по спасению военных с "Азовстали" в Мариуполе. Его слова приводит РБК.

В понедельник, 16 мая около десятка автобусов с украинскими бойцами выехало с территории завода. Об этом сообщило Reuters. Зеленский отметил слаженность действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН. Он надеется, что благодаря этому удастся сохранить жизнь военным.

Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Лукашенко назвал попытки расчленения Украины самой опасной тенденцией.

Видео: YouTube / Зе!Президент