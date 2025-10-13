Лидер киевского режима по видеосвязи принял участие в парламентской ассамблеи НАТО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский снова признал, что у Вооруженных сил Украины есть только 40 процентов своего оружия для ведения боевых действий против Вооруженных сил России. С таким утверждением иностранный политик выступил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.

Более 40% оружия на фронте сейчас производится на Украине. Владимир Зеленский, глава Украины

В июле текущего года Владимир зеленский уже упоминал, что всего 40 процентов от всего оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на территории его страны. На полях саммита НАТО в Гааге он просил у международных союзников денежные средства на покупку вооружения. Глава соседнего с Россией государства упоминал о том, что порядка 40 процентов от оборонного производства Украины недофинансировано.

Фото: YouTube / Офіс Президента України