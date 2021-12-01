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Зеленский внес в Раду закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры

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Документ будет изучен местным парламентом.

Украинский президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры. Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного отчета перед местным парламентом. Спикер подчеркнул, что говорит о тех гражданах, которые проживают на территории США, Канады и стран Евросоюза. По мнению политика, этот документ очень важен его соотечественникам.

Я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. 65 млн украинцев со всего мира теперь будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а гражданами и равными украинцами.

Владимир Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: YouTube / 112 Украина

 

Теги: верховная рада, владимир зеленский, двойное гражданство, евросоюз, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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