Зеленский внес в Раду закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры

Документ будет изучен местным парламентом.

Украинский президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры. Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного отчета перед местным парламентом. Спикер подчеркнул, что говорит о тех гражданах, которые проживают на территории США, Канады и стран Евросоюза. По мнению политика, этот документ очень важен его соотечественникам.

Я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. 65 млн украинцев со всего мира теперь будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а гражданами и равными украинцами. Владимир Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: YouTube / 112 Украина