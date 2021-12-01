На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык

На Украине объяснили, почему президент Владимир Зеленский регулярно "перескакивает" в общении на русский язык. Мнением с журналистами на собственном YouTube-канале поделилась бывший парламентарий Верховной Рады Ирина Фарион. Экс-депутат уверена, что такая ситуация говорит о ничтожности главы государства.
Это нюанс, который показывает его внутреннее волнение и означает, что украинский язык для него – искусственная форма.
Ирина Фарион, украинский политик
эксперт заметила, что украинский лидер не использует украинский язык в повседневной речи, потому что испытывает трудности с этим вопросом.
На Украине призвали ликвидировать должность Зеленского.
Фото и видео: YouTube / Iryna Farion
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