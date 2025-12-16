Ранее Варшава лишила украинского политика ордена Белого орла.

Риторика президента Польши Кароля Навроцкого в адрес украинского руководства может плохо для него закончиться. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью местному телеканалу ТСН. По словам политика, его коллега из Варшавы решает сейчас собственные электоральные вопросы, не учитывая двусторонние дипломатические отношения.

Я считаю.... он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения, ненависти к украинцам. <…> Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо... А Кароль, Кароль – это не должность его, это его имя. Верно? Ну, все-таки у него ведь не монархия, а демократия. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в пятницу Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*. (* Запрещенная в России экстремистская организация).

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Фото: YouTube / Офіс Президента України