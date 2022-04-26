Зеленский выдал себя с головой, выступая в Киеве

Глава Украины случайно перешел в официальной речи на русский язык.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский оговорился во время пресс-конференции. Речь идет о том, что политический лидер перешел с украинского на русский язык. Известно, что выступление украинского представителя транслировал местный телеканал "Суспільне новини". Инцидент зафиксирован на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы, состоявшемся 15 июля в столице. Владимир Зеленский перепутал украинское слово "погляд" с русским словом "взгляд". На видеозаписи заметно, что после этого казуса спикер немного растерялся. Он прервал свой ответ на вопрос, хотя до этого довольно подробно объяснял официальную позицию.

Я в принципе поделился с руководством Европейского Союза и с президентом Соединенных Штатов Америки тем, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш "погляд". Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в январе Владимир Зеленский едва не перешел на русский язык во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.

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Фото: YouTube / Офіс Президента України