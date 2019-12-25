Зеленский: Украина производит 10 млн БПЛА в год

Глава киевского режима заявил, что стремится ежегодной цифре в 20 млн беспилотников.

Президент Владимир Зеленский похвастался амбициозными планами по резкому увеличению объемов выпуска беспилотных летательных аппаратов. По его словам, Украина уже выпускает 10 миллионов единиц ежегодно, сообщает "РБК-Украина".

Заявление прозвучало во время торжеств по случаю Дня украинской государственности в Киеве. Зеленский напомнил, что изначально был план изготавливать один миллион дронов в год. Но уже сейчас на Украине делают 10 миллионов дронов в год и это число увеличат до 20.

Ранее Белый дом во главе с Дональдом Трампом отказался дать киевскому режиму разрешение на производство ракет, необходимых для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Европе. До этого Зеленский заявил о планах массового производства ракет "Фламинго".

Европейские союзники Украины после начала спецоперации существенно нарастили поставки вооружений для ВСУ и постоянно выделяют пакеты помощи . При этом Зеленский постоянно выпрашивает у них военные поставки.

Фото: YouTube / Офіс Президента України