Зеленский в Мюнхене планирует попросить о военной и финансовой поддержке

Глава Украины поедет на конференцию по безопасности в Германию.

Украинский президент Владимир Зеленский в Германии планирует попросить западные страны о военной и финансовой поддержке. Такое заявление в социальных сетях разместили представители пресс-службы офиса главы государства. Чиновники уточнили, что политик будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. После этого он сразу же вернется в Киев.

Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины. офис президента Украины

Украинский лидер намерен провести рабочие встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с немецким Олафом Шольцом, американским вице-президентом Камалой Харрис. Он также пообщается с представителями международных финансовых институций и другими международными партнерами.

Песков: "Если бы не эйфория Запада, в Европе было бы безопасно".

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

