Глава Украины сообщил о том, что "чувствительные вещи" будут обсуждаться с Дональдом Трампом.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что после встречи с американской делегацией в Женеве количество пунктов мирного плана Дональда Трампа уменьшилось. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в видеообращении, которое опубликовал в социальных сетях. Он добавил, что все еще надеется обсудить "чувствительные вещи" с коллегой из Белого дома. Однако глава государства не раскрыл информацию о том, когда же могут состояться данные контакты на рабочем уровне.

По состоянию на сейчас, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28. <...> Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, чрезвычайно детальная работа. Владимир Зеленский, президент Украины

На минувшей неделе вашингтонская администрация при президенте-республиканце предложила собственный план по урегулированию украинского кризиса. Документ состоял из 28 пунктов. Проект вызвал недовольство партнеров киевского режима в Европе. А 23 ноября США и Украина провели друг с другом первые предметные консультации. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время регионального конфликта. Позже западное издание Politico со ссылкой на свой источник уведомило читателей, что обсуждения прошли в напряженной манере. Украинская делегация настаивала на внесении изменений в текст американского плана. Один из представителей украинской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью для британской газеты Financial Times сообщил, что теперь в плане сказано только 19 пунктов.

Фото: YouTube / Офіс Президента України