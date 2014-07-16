Глава Украины планирует активизировать обсуждение по обмену военнопленными с Россией.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский завтра, 19 ноября, планирует провести ряд рабочих встреч на территории Турции для подготовки к возобновлению переговоров с российской делегацией. Соответствующее заявление иностранный поли тик сделал подписчикам через собственный Telegram-канал. Лидер офиса президента Украины заметил, что дополнительно им вместе с коллегами ведется работа по процессу обмена военнопленными с Москвой и возвращения домой солдат, бывших в плену у ВС РФ.

Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание конфликта-это первый приоритет Украины. Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg.

Фото: YouTube / Офіс Президента України