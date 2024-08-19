НАБУ получило 1000 часов разговоров лиц, подозреваемых в коррупции.

Колумнист из иностранного новостного агентства The Bloomberg Марк Чемпион не исключил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский и высокопоставленные чиновники из его окружения с Банковой улицы могут быть замешаны в коррупционном скандале в энергетическом секторе страны. В статье, посвященной скандалу, автор публикации заметил, что украинские антикоррупционные ведомства говорят о том, что собрали порядка тысячи часов прослушанных разговоров. Таким образом в СМИ заметили, что мировая общественность может ожидать новых потрясений и разоблачений.

Прокуроры не утверждали, что Зеленский или другие высокопоставленные сотрудники его аппарата могли быть причастны к афере с "Энергоатомом" или другими последующими, на которые намекало НАБУ. Это может измениться Марк Чемпион, колумнист

Марк Чемпион указал на то, что может назвать несколько ведущих стран НАТО и Европейского союза, чьи национальные правительства либо успешно "захватили" судебные инстанции и следователей, которым было поручено раскрыть коррупцию, либо вовсе пытались дискредитировать судей и арестовать прокуроров за выполнение ими своих рабочих обязанностей

Фото: YouTube / Офіс Президента України