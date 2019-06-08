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Зеленский утвердился в решении досрочно распустить Верховную Раду

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Он поблагодарил депутатов за "пробивание дна".

Украинский президент Владимир Зеленский с сарказмом прокомментировал работу Верховной Рады. Он заявил, что только утвердился в правильности решения о досрочном роспуске депутатов. Видеозапись его обращения размещена на странице администрации главы государства в Facebook.

Зеленский заявил, что "горячие слова", адресованные депутатам Рады, полностью ими заслужены. Он поблагодарил их за то, что они не останавливаются и "продолжают пробивать дно". Также президент Украины добавил, что депутаты остаются самими собой, прогуливая и занимаясь "кнопкодавством".

Ранее Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта на Донбассе.

Видео: Facebook / Адміністрація Президента України

Теги: владимир зеленский, роспуск верховной рады, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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