Зеленский утвердился в решении досрочно распустить Верховную Раду

Он поблагодарил депутатов за "пробивание дна".

Украинский президент Владимир Зеленский с сарказмом прокомментировал работу Верховной Рады. Он заявил, что только утвердился в правильности решения о досрочном роспуске депутатов. Видеозапись его обращения размещена на странице администрации главы государства в Facebook.

Зеленский заявил, что "горячие слова", адресованные депутатам Рады, полностью ими заслужены. Он поблагодарил их за то, что они не останавливаются и "продолжают пробивать дно". Также президент Украины добавил, что депутаты остаются самими собой, прогуливая и занимаясь "кнопкодавством".

Ранее Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта на Донбассе.

Видео: Facebook / Адміністрація Президента України