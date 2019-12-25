Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о степени независимости Украины

Президент считает, что страна смогла объединиться так сильно, как никогда ранее.

Украинский президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о степени независимости его страны. Журналисты в рамках совместной пресс-конференции главы государства с британским премьер-министром Борисом Джонсоном захотели узнать о том, насколько, по мнению политика, Украина остается независимой. Этот вопрос задан на фоне того, что российские войска, а также союзные силы Луганской и Донецкой народных республик, удерживают контроль над большей частью территории страны. При этом власти значительно зависят от поставок западного вооружения.

Насколько это возможно сегодня, настолько мы независимы. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер Украины подчеркнул, что такой сильной и объединенной как сейчас государство еще никогда не было.

Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України