Пушилин посоветовал не обращать внимания на заявления Зеленского

Глава ДНР рассказал о противоречивости заявлений украинских властей.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не стоит обращать внимания на заявления украинского президента Владимира Зеленского. Эксперт считает, что нет смысла искать в них логику, опираться на официальные заявления и проводить здравый анализ информации, так как чиновники из Киева постоянно сами себе противоречат. Глава ДНР уверен в том, что слушать лидера Украины - "это время тратить". Соответствующую позицию чиновник огласил в рамках проекта "Соловьев live".

Слишком много внимания обращать на то, что заявляют высшие должностные лица украинского режима, не стоит. Если в течение дня посмотреть, что они заявляют, - они противоречат друг другу по военной линии, по офису президента, Зеленскому Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин осчитает, что Владимир Зеленский неадекватно воспринимает ситуацию на Донбассе и на Украине, потому что ему часто предоставляют недостоверную информацию. Глава ДНР полагает, что этим можно объяснить эмоциональные возгласы политика, которые "связывают с его состоянием специфическим".

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live