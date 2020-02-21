Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за событий в Новых Санжарах

Президент отметил, что его граждане вели себя не как люди.

Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил свою страну с Европой Средневековья, комментируя протесты в поселке Новые Санжары. Ранее автобусы с эвакуированными из Китая гражданами не пускали в поселок и забрасывали камнями.

Зеленский призвал не забывать, что все являются людьми, и отметил, что в актуальных событиях украинцы вели себя как звери. Президент Украины назвал поступок протестовавших граждан нечеловеческим. Также политик пожелал вернувшимся землякам здоровья и выразил уверенность в том, что вскоре они окажутся дома с родными людьми.

В четверг украинские власти эвакуировали самолетом из Ухани, охваченном коронавирусом, 73 человека, среди которых были 45 украинцев и 28 иностранцев. Из Харькова автобусы с людьми повезли в новосанжарский санаторий в двухнедельный карантин, но там прибывшие украинцы столкнулись с жестоким противостоянием земляков.

Ранее уровень доверия украинцев к Гончаруку существенно снизился.

Видео: Зе!Президент / YouTube