Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за событий в Новых Санжарах

Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил свою страну с Европой Средневековья, комментируя протесты в поселке Новые Санжары. Ранее автобусы с эвакуированными из Китая гражданами не пускали в поселок и забрасывали камнями.
Зеленский призвал не забывать, что все являются людьми, и отметил, что в актуальных событиях украинцы вели себя как звери. Президент Украины назвал поступок протестовавших граждан нечеловеческим. Также политик пожелал вернувшимся землякам здоровья и выразил уверенность в том, что вскоре они окажутся дома с родными людьми.
В четверг украинские власти эвакуировали самолетом из Ухани, охваченном коронавирусом, 73 человека, среди которых были 45 украинцев и 28 иностранцев. Из Харькова автобусы с людьми повезли в новосанжарский санаторий в двухнедельный карантин, но там прибывшие украинцы столкнулись с жестоким противостоянием земляков.
Ранее уровень доверия украинцев к Гончаруку существенно снизился.
Видео: Зе!Президент / YouTube
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