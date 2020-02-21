Уровень доверия украинцев к Гончаруку существенно снизился

Украинцы стали меньше доверять правительству.

Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру Гончаруку существенно снизился. На февраль 2020 года доверие осталось у 28% населения, а недоверие распространилось на 64,5%. Такие результаты приводят социологи из службы Центра Разумкова.

Лично премьер-министру страны не доверяют 63% населения, а верят только 25% опрошенных. Полностью поддерживают государственные решения 6% украинцев, а отдельные мероприятия - 34%. Показатели доверия значительно за последние несколько месяцев. В сентябре 2019 года правительству доверяли 59%, а не доверяли лишь 22%.

Ранее Украина создаст министерство по вопросам "оккупированных территорий".