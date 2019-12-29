Не исключено, что президент хочет отправить в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

Заседание назначено на 16 часов 4 марта 2020 года. Не исключено, что Зеленский хочет отправить в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Его место может занять экс-кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко.

Накануне украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по социальной политике и правам ветеранов. Причиной агрессии стал отказ нардепа Натальи Королевской отвечать на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором.

Ранее в партии Вакарчука рассказали, как будут "возвращать" Донбасс и Крым.

Видео: Youtube / Радіо Свобода Україна