СМИ узнали о спорном пункте мирного плана США по Украине.

Киевский режим отклонил предложение американского презилента-республиканца Дональда Трампа о создании демилитаризованной свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе. Соответствующими данными со своей аудиторией поделились иностранные журналисты из западного издания Politico со ссылкой на анонимный источник из Парижа. Французский эксперт отметил, что вашингтонская администрация предложила украинским властям в рамках собственного мирного плана по урегулированию кризисной ситуации с Москвой сформировать на территории СЭЗ. До сих пор этот пункт документа остается предметом спора. По замыслу Белого дома, подобная зона должна быть демилитаризованной.

Украина отклонила это предложение. текст публикации в Politico

При этом 12 декабря издание сообщило, что идея о создании свободной экономической зоны в Донбассе принадлежит именно Украине, стремившейся заинтересовать Трампа возможностями для инвестиций.

Фото: YouTube / Офіс Президента України