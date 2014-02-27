В Кремле прокомментировали интервью президента США о положении Украины в мирном переговорном процессе.

Официальные высказывания американского президента-республиканца Дональда Трампа в интервью западному изданию Politico по темам членства Украины в НАТО, а также уступкам киевским режимом территорий, потерь земель чиновниками с Банковой улицы созвучны видению Москвы. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 10 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля заметил, что лидер Белого дома указал СМИ, что сейчас у нашей страны переговорная позиция гораздо сильнее, чем есть у партнеров из киевского режима. В рамках интервью глава США снова назвал коллегу Владимира Зеленского торгашом. По его словам, политическому деятелю придется принимать условия мирного урегулирования конфликта, так как ВСУ проигрывают на поле боя.

Безусловно, во многом... созвучно нашему пониманию... Это очень важное интервью, очень важное заявление... Во многом президент Трамп затронул как раз первопричины этого конфликта, что касается НАТО. Это очень важно с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: мы работаем над миром, а не перемирием.

