В Кремле ответили на слова Зеленского об "энергетическом перемирии".

В Москве заметили, что руководство нашей страны стремится добиться мира, а не перемирия с киевским режимом. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 10 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля заметил, что приоритетом для президента Владимира Путина является подписание гарантированных и долгосрочных документом с действующими украинскими властями. Таким образом эксперт прокомментировал местным СМИ слова Владимира Зеленского о том, что сейчас чиновники с Банковой улицы готовы к "энергетическому перемирию" с российским государством.

В первую очередь <…> мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Фото и видео: Telegram / РИА Новости