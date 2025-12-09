  1. Главная
Сегодня, 13:07
Песков: многие дети в России пишут о заблокированной игре Roblox

В Кремле прокомментировали высказывания Мизулиной про жалобы детей на блокировку Roblox.

Многие дети в России пишут о заблокированной игре Roblox. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали высказывания главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Та сообщила в своем Telegram-канале, что ей поступают жалобы от детей после блокировки Roblox и других сайтов. По словам Мизулиной, они хотят уехать из России.

Песков отметил, что в Кремле не владеют этой информацией. При этом, по его словам, есть много детских обращений по этой теме. Напомним, 3 декабря Роскомнадзор заявил о блокировке Roblox в России. Отмечается, что на игровой площадке выявили факты массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности.

Ранее Песков заявил, что Индия закупает топливо там, где выгодно.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

