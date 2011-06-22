В Кремле рассказали об отношениях в сфере покупки топлива и энергетических ресурсов с Нью-Дели.

Нью-Дели занимается закупкой энергетических ресурсов там, где считает выгодным для себя. Эта линия сохранится по результатам государственного визита в Индию российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 8 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля отреагировал на вопрос СМИ о том, продолжатся ли закупки со стороны индийского правительства топлива у Москвы.

Индия, будучи и оставаясь суверенным государством, осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно для Индии. И, насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала специальной военной операции России на украинской территории в 2022 году. Такая статья импорта России составляет более трети зарубежных поставок нефти в эту южноазиатскую республику. Во внешнеполитическом ведомстве данного государства уточнили, что в сфере импорта энергоносителей чиновники ориентируются на интересы местных потребителей. Ранее, 6 августа США ввели дополнительные тарифы в размере 25 процентов в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа текущего года американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50 процентов. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми со стороны Вашингтона.

