Дмитрий Песков ожидает реакции от Вашингтона.

Кремлю важно понять итоги работы американской делегации с украинскими коллегами после рабочей встречи российского президента Владимира Путина со специальным посланником из Белого дома Стивеном Уиткоффом. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 8 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля не стал публично говорить о словах президента-республиканца Дональда Трампа. Этот иностранный политик упомянул ранее, что лидер киевского режима Владимир Зеленский, в отличие от его окружения с Банковой улицы, все еще не ознакомился с теми предложениями, которые были направлены на Украину из США. Сейчас Москва не знает о том, какие существуют расхождения во мнениях и позициях.

Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером. И потом Уиткофф и Кушнер на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков. Сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия надеется, что США будут придерживаться принципа тишины.

