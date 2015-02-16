  1. Главная
Сегодня, 13:31
Песков: Россия надеется, что США будут придерживаться принципа тишины

По его словам, переговоры ведутся в большей тишине для их продуктивности.

Россия надеется, что США будут придерживаться принципа тишины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о технической стороне переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который продлились пять часов. Песков отметил, что переговоры ведутся в большей тишине для их продуктивности.

Вот этого принципа мы будем придерживаться и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что при отказе от российского газа Европа будет зависеть от более дорогого.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

