Песков: Россия надеется, что США будут придерживаться принципа тишины

Россия надеется, что США будут придерживаться принципа тишины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о технической стороне переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который продлились пять часов. Песков отметил, что переговоры ведутся в большей тишине для их продуктивности.

Вот этого принципа мы будем придерживаться и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что при отказе от российского газа Европа будет зависеть от более дорогого.

