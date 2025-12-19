Глава Украины оценил недавние атаки на энергоструктуру страны.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о непростом дне для Украины из-за массированного удара со стороны российских ракет 13 января. Соответствующими данными глава соседнего с Москвой государства поделился со своими подписчиками в Telegram-канале. Иностранный политик указал на то, что в стране была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому сотрудникам коммунальных служб сейчас приходится работать в круглосуточном режиме в течение нескольких последних недель.

<…> баллистические ракеты. Еще крылатые ракеты, ударные дроны. Часть удалось сбить <...>. Но были и попадания, к сожалению. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в ночь на вторник, 13 декабря, российские военнослужащие нанесли массированный удар по энергетическим объектам и предприятиям, связанным с Вооруженными силами Украины. Министерство по энергетике Украины уведомило общественность о том, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет на территории столицы, а также в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Во всех регионах Украины сейчас действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и области — аварийные.

Фото: YouTube / Офіс Президента України