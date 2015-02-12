Зеленский разозлился на реакцию Рады на применение "Орешника"

Глава Украины негативно оценил отмену заседания в Верховной раде.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский разозлился на представителей Верховной Рады, депутаты которой через день после применения Москвой собственной гиперзвуковой системы средней дальности "Орешник" испугалась ракетного удара и отменила законодательное заседание. Политик записал видеообращение, опубликованное в его аккаунте в социальных сетях.

Что касается нашего реагирования тут, на Украине, на эти российские удары, на разную информацию об угрозах… Все протоколы безопасности сейчас такие же, как раньше… Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково... Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что иностранное издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщило читателям о том, что пленарное заседание в Верховной Раде в Киеве отменили. Это произошло из-за якобы существующей угрозы российского удара по зданию местного парламента.

Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України