Политик призвал Запад оставаться единым фронтом в поддержке Украины.

Прекращение военной помощи со стороны американской администрации киевскому режиму приведет к поражению Украины. Соответствующее заявление сделал местный президент Владимир Зеленский в эфире телеканала FOX News. Таким образом иностранный политик отреагировал на вопрос ведущего на вопрос о ом, что произойдет со страной в том случае, если Вашингтон прекратит или скратить предоставлять ВСУ финансирование.

Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем. И что самое важное: сплоченность между США и Украиной. Владимир Зеленский, глава Украины

По мнению главы Украины, сейчас в региональном конфликте сейчас "очень сложный период". Он считает очень опасным тот момент, если среди европейских держав не будет единства по теме. Он призвал к сплоченности в коллективном Западе. Также Власти в Киеве полагают, что новый избранный президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп реально сможет добиться прекращения кризиса, хотя даже для этого политика будет непросто повлиять на российское руководство.

Зеленский испугался звонка Шольца Путину.

Фото и видео: YouTube / Fox News