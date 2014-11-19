Зеленский испугался звонка Шольца Путину

Глава Украины в соцсетях отреагировал на общение между немецким канцлером и российским президентом.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский испугался звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, заявив, что речь идет об открытии немецким чиновников настоящего ящика Пандоры. Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.

Звонок Олафа, по моему мнению, — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что российский президент Владимир Путин провел впервые с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В пресс-службе администрации Кремля уточнили, что международное общение состоялось по инициативе Берлина.

Зеленский нахамил в адрес ООН после визита Гутерреша в Казань.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України