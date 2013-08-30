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Зеленский нахамил в адрес ООН после визита Гутерреша в Казань

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Глава Украины оценил поездку Гутерриша в Казань.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский нахамил в адрес Всемирной организации в день ООН на фоне рабочего визита ее генерального секретаря Антониу Гутерреша в Казань. Иностранный политик посещал Россию для участия в саммите БРИКС. В мероприятии были задействованы главы различных государств. Украинские масс-медиа активно обсуждали тему встречи Гутерриша в местной воздушной гавани, где высокопоставленного гостя угостили караваем и татарским чак-чаком.

В день Объединенных наций важно, что мир не забывает про цели и принципы устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН.

Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский назвал наличие у Киева ядерного оружия единственной альтернативой НАТО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: антониу гутерриш, брикс, владимир зеленский, оон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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