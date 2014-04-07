Глава Украины указал на то, что он считает несправедливым по отношению мировых гарантов стабильности к Киеву.

Только обладание украинскими властями ядерным оружием может стать альтернативой вступления киевского режима в НАТО. На такое положение дел президент Владимир Зеленский указал журналистам во время пресс-конференции, организованной на полях саммита Европейского союза в Брюсселе.

Какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо альянсе. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем работающих альянсов. "Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня сражается? Украина. Владимир Зеленский, глава Украины

Владимир Зеленский сообщил, что поднимал данный вопрос на встрече с бывшим американским президентом Дональдом Трампом в сентябре 2024 года. Ранее новостное агентство The Associated Press сообщило читателям о том, что глава Украины дал своим международным союзникам три месяца на принятие основных положений "плана победы". Авторы материала не уточняли сведения о том, что Киев намерен делать в случае, если коллективный Запад не примет документ.

Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України