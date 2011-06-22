Глава Украины прокомментировал позицию германии по предоставленному "плану победы".

Лидер киевский режим Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры могут передать Украине дальнобойные ракеты, но при этом не давать разрешения по их использованию. На такое положение дел иностранный политик указал журналистам во время пресс-конференции, организованной на полях саммита Европейского союза в Брюсселе. Спикер указал, что немецкий канцлер Олаф Шольц не должен давать Украине рекомендации по поводу атак с использованием натовских средств поражения, так как Берлин так и не предоставил ВСУ дальнобойные ракеты.

Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать. Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский раскрыл детали своего "плана победы".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

