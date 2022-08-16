Зеленский раскрыл детали своего "плана победы"

Глава Украины сообщил о намерении обсудить документ с западными партнерами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его "план победы" направлен на усиление военной мощи страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с хорватским премьер-министром Андреем Пенковичем в Дубровнике. Мероприятие организовано по результатам рабочей двусторонней встречи.

В ближайшее время встреча в формате "Рамштайна" на уровне лидеров все-таки состоится. Там и будет представлен план победы. И после, когда позиции Украины будут сильными, тогда будет саммит мира. "Рамштайн" - мост. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский также уведомил общественность о том, что он намерен в ближайшие дни увидеть лидеров Великобритании, Германии, Италии и Франции и представить политическим лидерам "план победы" Украины.

Зеленский сделал новое заявление о "плане победы".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України