Глава Украины направил предложения западным партнерам.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пообещал доработать украинский "план победы" и обнародовать его содержание населению страны. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в собственном Telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что все еще ждет отчета от американской команды из Вашингтона, которая занимается формированием военных и военно-политических деталей в документе.

Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в сентябре Владимир Зеленский встретился с лидером Белого дома Джо Байденом для того, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для нанесения воздушных ударов по российской территории. Однако по результатам двусторонних переговоров Вашингтон не стал объявлять о смене своего подхода к запрету для Киева использовать данное оружие. В пятницу, 5 октября газета Politico со ссылкой на собственные источники написала материал о том, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Владимира Зеленского в региональном конфликте на Украине.

Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України