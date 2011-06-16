  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:28
82
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты

0 0

Глава Украины рассказал об общении с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский признал факт того, что международные союзники Украины на текущий момент не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону страны, а с получением членства в НАТО у Украины возникают сложности. Иностранный политик добавил, что в дальнейшем чиновники продолжат убеждать партнеров, реализовывать соглашения по обеспечению системами противовоздушной обороны. Такие договоренности ранее были достигнуты в рамках проведения последнего саммита Североатлантического альянса.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы Украину пригласили в НАТО, этого сложно достичь. Но будем делать все, чтобы достичь этого. Второй вопрос - оружие, ПВО. ...Что касается союзников, готовы ли они сбивать? Работаем с ними, пока что они не готовы.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский рассчитывает на присутствие Москвы на второй мирной конференции.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии